Three Kings: Where to watch parades in Andalucia on January 5

A WATERFALL of sweets will shower down on Spain’s streets today when the Three Kings parades come to town.

Millions of people are expected to come out and join in with the huge Cabalgatas de Reyes, which will snake their way through both bustling cities and tiny villages.

They are headed by the three Reyes Magos (Three Wise Men), who throw sweets and toys out to lucky spectators over several hours.

The major event takes place the day before the national holiday of El Dia de Reyes (Epiphany) on January 6, which commemorates the day the Magi visited baby Jesus in Bethlehem.

Here is our guide to where you can see a cabalgata in Andalucia:

Costa del Sol:

Cártama 5pm, start and finish in Parque Santo Cristo.

Coín 6pm, Montesol to plaza Alameda.

Estepona 5pm, Avenida Andalucia/ Avenida Litoral roundabout colegio San José up Calle Terraza, finishing at el Orquidario at 8pm.

Fuengirola 5.30pm, Calle Mallorca to the roundabout in front of Los Boliches.

Marbella 6pm, Avenida Severo Ochoa to Plaza Monseñor Rodrigo

Bocanegra.

Mijas 4pm, Campo de fútbol de Las Lagunas to Parque Andalucía and, in Mijas pueblo, another will leave at 4.30pm from plaza Virgen de la Peña to Parque de la Butibamba.

Nerja 5pm, Parque Verano Azul to Casa Consistorial.

Rincón de la Victoria 4pm, Los Rubios to La Cala del Moral.

Ronda 7pm, avenida de Málaga to Iglesia de la Merced.

San Pedro 6pm, Avenida Ruiz Picasso to Plaza de la Iglesia.

Torre del Mar 5pm, Calle Manuel Azuaga to Plaza de la Paz.

Torremolinos 5pm, start and finish in Plaza de Blas Infante.

Vélez-Málaga 6pm, from Plaza de las Indias.

Provincial Cities

Malaga 6pm, Avenida Cervantes to Plaza de la Merced.

Granada 5.30pm, San Juan de Dios to Plaza del Carmen.

Sevilla 4.30pm, starts and finishes at Universidad de Sevilla.

Cordoba 5pm, Plaza de Santa Teresa to Avenida de Barcelona.

Jaen 7pm, Plaza de Santa María to Glorieta Blas Infante.

Huelva 3.30pm, Explanada del Santuario de La Cinta to Ayuntamiento de Huelva.

Cadiz 5.30pm, Parque Genovés to Plaza de San Juan de Dios.

Almeria 7pm, Rambla Obispo Orberá to Anfiteatro de la Rambla.