ANDALUCIA is hoping to be among the first regions to see widespread lifting of coronavirus restrictions.

It comes after it has been one of the most successful autonomous communities in battling the virus, revealing that as of yesterday it had no more patients in any of its ICUs.

While Malaga has been the hardest hit province in Andalucia, it still has a relatively low caseload of 3,006 (as of Sunday).

Below, according to Diario Sur, are the caseloads for each of the 103 municipalities, 38 of which have 0.

Alameda (1), Alcaucin (1), Alfarnate (1), Alfarnatejo (0), Algarrobo (5), Algatocin (1), Alhaurin de la Torre (92), Alhaurin el Grande (37), Almachar (3), Almargen (1), Almogía (5), Alora (28), Alozaina (1), Alpandeire (0), Antequera (83), Archez (0), Archidona (16), Ardales (3), Arenas (2), Arriate (10), Atajate (0).

Benadalid (0), Benahavis (7), Benalauria (0), Benalmadena (101), Benamargosa (0), Benamocar (3), Benaojan, (0), Benarraba (0).

Campillos (6), Canillas de Aceituno (0), Canillas de Albaida (0), Cañete la Real (2), Cartama (36), Cartajima (0), Carratraca (0), Casabermeja (5), Casarabonela (1), Casares (1), Coín (23), Colmenar (3), Comares (0), Competa (0), Cortes de la Frontera (1), Cuevas Bajas (16), Cuevas de San Marcos (5), Cuevas del Becerro (4), Cutar (0).

El Borge (0), El Burgo (1), Estepona (45).

Farajan (0), Frigiliana (4), Fuengirola (58), Fuente de Piedra (2).

Gaucin (0), Genalguacil (1), Guaro (6).

Humilladero (5), Igualeja (1), Istan (0), Iznate (0).

Jimera de Libar (0), Jubrique (0), Juzcar (0).

Macharaviaya (0), Malaga (1.652), Manilva (3), Marbella (222), Mijas (59), Moclinejo (1), Mollina (1), Monda (0), Montecorto (0), Montejaque (0), Nerja (7), Ojen (0).

Parauta (0), Periana (2), Pizarra (6), Pujerra (0), Rincon de la Victoria (113), Riogordo (2), Ronda (97).

Salares (0), Sayalonga (0), Sedella (0), Serrato (0), Sierra de Yeguas (6).

Teba (10), Tolox (0), Torremolinos (100), Torrox (5), Totalan (0).

Valle de Abdalajís (7), Velez-Malaga (107), Villanueva de Algaidas (2), Villanueva de la Concepcion (5), Villanueva de Tapia (1), Villanueva del Rosario (6), Villanueva del Trabuco (2), Viñuela (0), Yunquera (7).