Die kuriose Geschichte von Halloween in Spanien: Wie heutige Traditionen auf alte keltische Rituale zurückgehen

von Yzabelle Bostyn

Wussten Sie, dass das gruselige Spanien eine kuriose und tief verwurzelte Geschichte in Sachen Halloween hat? Erfahren Sie hier, wie die keltischen Ursprünge dieses Festes in Spanien lebendig bleiben.

Während die meisten Halloween mit Kürbislaternen und Horrorfilmen verbinden, liegen seine Ursprünge tatsächlich nicht in Amerika, sondern tief in keltischen Traditionen. So lassen sich die mystischen Wurzeln des spanischen Halloween bis nach Galicien zurückverfolgen, wo uralte keltische Rituale bis heute lebendig sind. Samhain, ein altes irisches Fest, wurde vor Tausenden Jahren von den Kelten auf die Iberische Halbinsel gebracht.

Die Ursprünge: Samhain und das keltische Neujahr

Samhain bedeutet „Ende des Sommers“ und markiert den Beginn des keltischen Neujahrs, das eine düstere „dunkle Zeit“ einleitet, welche erst mit dem Frühling endet. Zu dieser Zeit wird der Schleier zwischen den Lebenden und den Toten dünner, und Geister können frei umherwandern.

Am 1. November werden diese Traditionen in den nördlichen Regionen Spaniens wieder lebendig. Damals versammelte der Druide oder Dorfälteste das Volk tief im Wald, wo das flackernde Licht eines großen Feuers böse Geister fernhielt. Auch die Halloween-Kostüme haben ihre Wurzeln im keltischen Brauch, schaurige Masken zu tragen, um Geister abzuschrecken. Sogar geschnitzte Kürbisse sind inspiriert von Totenschädeln, die einst zum Abschrecken böser Geister diente.

Santa Compaña und die düstere Prozession der Toten

In Galicien lebt ein weiteres gruseliges Ritual fort: die Santa Compaña, eine gespenstische Prozession der Toten. Gekleidet in Weiß und mit Kerzen in der Hand ziehen die Geister durch die Straßen, angeführt von einer unglücklichen lebenden Seele. Der Legende nach könnte jeder, der der Prozession zusieht, verflucht werden, sich ihnen im Tod anzuschließen.

„Süßes oder Saures“: Ursprung in keltischen Ritualen

Die Tradition des „Süßes oder Saures“, die oft als amerikanisch gilt, hat keltische Wurzeln. Am 31. Oktober baten die Kelten um Essen für die Verstorbenen. Ähnliche Traditionen werden am 2. November in Illa de Arousa (Galicien) gepflegt, wo Kinder von Haus zu Haus ziehen und um Süßigkeiten bitten.

Keltische Bräuche beschränken sich jedoch nicht nur auf Galicien. In Asturien feiert man Samhain auf Friedhöfen, um mit den Toten zu speisen. Kürbisse, das Symbol des Todes, spielen auch eine Rolle: In Lugo werden getrocknete Kürbisse im Februar als schaurige Masken verwendet.

Die Wiederbelebung von Samhain

Die moderne Wiederbelebung von Samhain in Galicien begann mit dem Lehrer Rafael Lopez Loureiro. Als seine Tochter 1990 mit einem Kürbis nach Hause kam, erinnerte ihn das an seine eigene Kindheit, und er machte es sich zur Aufgabe, die Tradition zu erneuern. Heute wird Samhain in vielen galicischen Städten gefeiert, darunter Briz, Allariz, Ferrol, A Coruña, Pontevedra und Ribadavia, mit Kostümwettbewerben und gespenstischen Prozessionen.

Samhain, Allerheiligen und die Ursprünge von Halloween

Samhain ist eines der vier großen keltischen Feste und läutet den Winter ein. Die anderen Feste – Imbolc, Beltane und Lughnasa – markieren die anderen Jahreszeiten. Der 1. November, Allerheiligen, wurde von Papst Gregor IV. als christliches Fest eingeführt, um die Toten zu ehren, und Halloween entwickelte sich später aus der schottischen Bezeichnung „All Hallows’ Eve“, die Nacht vor Allerheiligen. So brachten irische Einwanderer in den 1840er Jahren ihre Traditionen nach Amerika, was den globalen Erfolg von Halloween begründete.