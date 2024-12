Das warmherzige, unabhängige Arriate liegt inmitten einer atemberaubenden Berglandschaft und ist bekannt für seine freundlichen Einheimischen und deren Vorliebe fürs Feiern.



von Jon Clarke

Von Ronda nach Arriate sind es vielleicht nur fünf Minuten mit dem Auto, aber vom Charakter her ist es fünf Lichtjahre entfernt.

Denn was Ronda an Geschichte und Erbe hat, besitzt sein nächster Nachbar Arriate an Authentizität und Charme. Und es macht definitiv viel mehr Spaß.

Arriate ist ein lebhaftes Dorf mit 5.000 Einwohnern, das eine hohe Lebensqualität bietet, weit weg von den üblichen Touristenströmen, und das weit über seine Verhältnisse lebt.

Der von Ronda unabhängige Ort hat seinem Nachbarn vor über vier Jahrhunderten die Kontrolle entrissen, und die Einheimischen betonen, dass sie schon immer ganz anders waren.

Tatsächlich zahlten die Einwohner am 14. Februar 1630 352.739 Maravedís, um ihre Unabhängigkeit von Ronda zu erkaufen.

Infolgedessen hat das Dorf den Heiligen Valentin als Schutzpatron und preist sich nun als wahres „Pueblo de amor“ (Dorf der Liebe) an, in dem sich Besucher verlieben oder ihre Beziehung festigen können.

Ich habe das getan und lebe mit meiner Frau seit über zwei Jahrzehnten in der Nähe des Dorfes.

Arriate hat seinen Namen von dem seit maurischer Zeit bestehenden Landgut Arriadh, das sich vom arabischen Begriff für „die Gärten“ ableitet. Kein Wunder, denn das grüne Gebiet wird von zwei Flüssen durchflossen und gut bewässert, sodass ein Großteil der Obst- und Gemüsesorten in das nahe gelegene Ronda geliefert wird, das Arriate wie eine Insel umschließt.

Mit einer Fläche von etwas mehr als acht Kilometern ist Arriate zwar der kleinste Bezirk der Provinz Málaga, aber es ist ein kleines Dorf, das über sich selbst hinauswächst.

Seit dem Tod des Diktators Franco im Jahr 1975 sind die Einheimischen strikt links orientiert und betonen, dass ihre versnobten Nachbarn zwar das Geld haben, die Arriatenos aber viel weltoffener und freundlicher sind.

„Wir sind auf jeden Fall viel offener als die Einheimischen in Ronda“, erklärt die Geschäftsfrau Carmeli Gamarro, deren Familienunternehmen Melgar seit vielen Jahrhunderten Fleisch pökelt und salzt. „Die Arriatenos sind weltoffene Menschen, die in der ganzen Welt herumgereist sind, um zu arbeiten.“

Das ist sicherlich der Fall, denn die meisten von ihnen mussten während der harten Jahre in den 1960er und 1970er-Jahren vor Francos Tod in andere Teile Europas auswandern – vor allem nach Frankreich, in die Schweiz und nach Deutschland.

In der Nähe des Bahnhofs steht eine wunderschöne Statue eines Arbeiters, der seinen Koffer in der Hand hält und sehnsüchtig auf die Stadt zurückblickt. Sie trägt passenderweise den Namen „El Emigrante“.

Viele dieser Arbeiter haben es schließlich zurückgeschafft, und es ist nicht zu übersehen, wie viele zufriedene Rentner hier den Tag genießen.

Ein Lokal, die Bar La Albarra, ist so berühmt für diese alten Männer, dass ein niederländischer Fotograf eine Ausstellung zusammengestellt hat, die sich ausschließlich um die dortigen Stammgäste dreht.

Für sie gibt es hier Dutzende von Bars … aber auch Dutzende von Geschäften, darunter mindestens zwei Gemüsehändler, zwei Blumenläden, drei Bäckereien und vier Metzgereien.

Wanderwege und mehr

Der Bürgermeister Francisco Javier Anet vertritt einen ähnlichen Standpunkt und bringt die Leidenschaft Arriates für das Land und die Natur auf den Punkt.

Als überzeugter Umweltschützer, der Geografie studiert hat, ist er bestrebt, die wunderbaren Grünflächen und Wanderwege in der Region zu fördern – insbesondere die Wege rund um den Arroyo de la Ventilla, ein atemberaubendes, verstecktes Tal voller Natur und Spuren menschlicher Besiedelung, die bis in die Zeit vor den Römern zurückreichen.

„Es ist ein atemberaubender Ort und ein echtes Abenteuer für alle, die einen Rückzugsort suchen“, erklärt er. Er fügt hinzu, dass diese natürliche Lebensweise ein zentraler Bestandteil der Werbung für die Region sei.

Anet ist alles andere als ein Durchschnittspolitiker: Er hat als Fotograf gearbeitet und verschiedene Bilder in der nationalen Presse veröffentlicht.

Es überrascht kaum, dass Arriate, nach Ronda, eines der wenigen Dörfer im Landesinneren von Málaga ist, das in den letzten Jahrzehnten weiter gewachsen ist.

Feiern und Traditionen

Das liegt sicher an seiner entspannten Atmosphäre und seinem Ruf als Partystadt.

Obwohl die IU (die Kommunistische Partei) über ein Jahrzehnt lang regierte (vor einigen Jahren übernahm die sozialistische PSOE-Partei), ist man hier mehr an Feiern als an Politik interessiert.

Das erklärt vielleicht, warum das Dorf – trotz seiner linken Orientierung – einige der bekanntesten Osterparaden Andalusiens hat. Der Wettbewerb zwischen den Bruderschaften erreicht um Karfreitag einen Höhepunkt, und praktisch jede Familie ist vertreten.

Die Nachfrage ist so groß, dass Lotterien veranstaltet werden, um das Recht zu erhalten, die Tronos (Wagen) von Jesus und Maria zu tragen.

„Das war für mich immer ein echter Widerspruch“, sagt José Antonio Coca, ein lokaler Fitnesstrainer und Masseur. „Die Prozessionen sind sehr bewegend, aber viele Teilnehmer gehen kaum in die Kirche. Es ist eher Tradition.“

Neben den Osterparaden locken andere Feste die Besucher an, wie die Romería, der Día de la Vieja und die berühmte Fiesta en el Aire, die im Oktober stattfindet.

Dieses dreitägige Festival mit Live-Bands, Essensständen und Künstlern zieht rund 20.000 Gäste an und markiert oft den Beginn der Regenzeit.

Kulturelle Highlights

Eine Besonderheit von Arriate ist der Reichtum an musikalischen Talenten: zwei Stadtkapellen, eine Trommelgruppe und zahlreiche Instrumentalisten.

Die Tradition reicht bis vor die Stadtgründung zurück, als die mythische Gruppe „La Aurora de Arriate“ nachts durch die Gegend zog und musizierte. Die Coplas, die aus dem 13. Jahrhundert stammen, wurden 1973 von der National Geographic Society für ein Album aufgenommen.

Besonderen Genuss bietet auch das Restaurant Los Caireles, das einst ein Kino war. Die Brüder Roberto und Monolo Rivera haben den historischen Bau liebevoll restauriert und in ein wahres Schmuckstück verwandelt, mit all seinen an den Wänden und in den Ecken verstreuten Filmerinnerungsstücken.

„Unser Vater war ein Filmfan. Dies war eines der beliebtesten Kinos der Region. Die Leute kamen von weit her, obwohl die Filme vom örtlichen Pfarrer und Bürgermeister stark zensiert wurden“, erinnert sich Monolo.

Das Kino war bis 1988 in Betrieb, als ein Teil davon wegen der schwindenden Zuschauerzahlen in ein Flamenco-Lokal umgewandelt werden musste, und die Brüder haben es trotz zahlreicher Angebote von Bauunternehmern, es in Wohnungen umzuwandeln, im hinteren Teil erhalten.

„Dies ist unser Erbe. Ich habe immer davon geträumt, das Kino eines Tages wiederzueröffnen“, erklärt Roberto.

Mehr Unterhaltung? Bitte sehr, denn genau darum geht es in Arriate.