A Journey Beyond the Classroom!: Unlock the Joy of Spanish with Rondalingua in Ronda and get a 20% discount with the Olive Press

In the charming town of Ronda, nestled in the heart of Andalucía, learning Spanish is more than just studying a language—it’s about diving into a rich culture, creating connections, and enjoying a transformative experience.

Rondalingua, a leading Spanish language school, invites you to embark on a journey that blends personalized learning with the vibrancy of Spanish life. Whether you’re a beginner or looking to polish your conversational skills, our diverse range of Spanish classes is designed to meet every need and pace.

Group Classes: Learn, Connect, and Grow Together

Our group classes offer an immersive experience in a friendly, supportive environment. By learning alongside fellow language enthusiasts, you’ll build confidence, share cultural insights, and enjoy interactive lessons guided by expert teachers. With small group sizes, we ensure personalized attention, so every participant thrives. Ideal for those seeking a social and enriching way to learn, our group sessions are perfect for embracing both the language and the vibrant Andalusian lifestyle.

Intensive Courses: Fast-Track Your Spanish Skills

Pressed for time but eager to immerse yourself? Rondalingua’sintensive courses are crafted to maximize language acquisition in a short span. These courses combine rigorous, tailored instruction with engaging activities to accelerate fluency. Over the course of a week or month, you’ll see your language skills leap forward. With a balance of classroom learning, real-world practice, and cultural exploration, you’ll gain confidence and competence to communicate effectively.

1:1 Online Classes: Personalized Learning, Anywhere

Busy schedule or living outside of Ronda? Our 1:1 online classes bring the Rondalingua experience directly to you, wherever you are. Customized to your level, goals, and learning style, these sessions offer unparalleled flexibility. Whether you’re preparing for a job, a move to Spain, or just want to communicate better during your next trip, our online lessons provide individualized attention and expert guidance from our experienced teachers. Connect via video and learn at your own pace, from the comfort of your home.

Tailored Learning Levels to Suit Every Student

At Rondalingua, we meet you where you are, offering classes at all levels of proficiency. Here’s how we structure our programs to help you progress:

A1 Principiante (Nada de nada), Los primeros pasos inseguros pero que te llevarán lejos: podrás reconocer palabras y frases sencillas de tu entorno más cercano, mantendrás una básica conversación con la ayuda de tu interlocutor, gracias a la repetición y hablar más despacio. Sabrás formular preguntas sencillas relacionadas con tu día a día. En fin, todo te parecerá que va más rápido que esperabas, pero, este es solo el principio.

A2 Elementary (Algo más que nada, siempre estoy en el presente) El presente lo envuelve todo, leerás textos breves y sencillos con información y vocabulario cada vez más amplio. Tus conversaciones se van complicar algo, sentirás que no comprendes todo pero es parte del proceso. Tu vida, tus estudios, familia, trabajo, necesidades inmediatas se convertirán en la base de tu universo en este paso del camino.

A2 + Pre-Intermedio (Comunico algo, un poco pasado) Esto se anima. Aparecen los tiempos pasados y con ellos se multiplican las posibilidades de comprender y hablar español: las experiencias vividas, los viajes, tus recuerdos, la historia, las noticias, todo será posible usar para mejorar. Ya podrás expresar tus intenciones, deseos e ideas para el futuro, la gente no te mira tan raro ya.

B1 Intermedio (La vida antes del subjuntivo) Ahora sí puedes sentir que puedes hablar español, con lagunas todavíapero con más coherencia y confianza. Captarás la idea principal de temas variados cotidianos, actuales, personales o profesionales tanto en medios de comunicación como en la vida personal. Te desenvolverás bien en situaciones diarias que antes creías imposible. ¡Ah! Y ya escribirás textos más elaborados y usando más nexos y vocabulario.

B2 Intermedio Avanzando (echo de menos la vida antes del subjuntivo) El subjuntivo se apropia de todo, es un salto importante y duro, pero muy gratificante, se trabaja intenso pero la recompensa es obvia cuando lo compruebas en la fluidez con que conversarás con la gente: podrás comprender y participar en conversaciones extensas y de una profundidad respetable, serás capaz de opinar, razonar y elaborar discursos más complejos. Leerás y escribirás textos y documentos de contenido y forma mucho más precisa, argumentando y valorando las informaciones que se te aporten.

C1 Avanzando (No hay quien me pare) Ahora sí, este es el nivel en el que más disfrutarás de aprender español, las limitaciones son las que te quieras poner tú, ya comprenderás casi cada texto o conversación que mantengas sin excesiva dificultad, excepto la de los pequeños detalles gramaticales y laprecisión del vocabulario y expresiones. El español es una lengua tan rica en este nivel que cualquier dificultas se convierte en un reto y un descubrimiento. Te sentirás cómodo conversando sobre gran variedad de temas y en situaciones de cualquier tipo, la fluidez y espontaneidad que tendrás en este nivel te permitirá ser como un pez en tu vida social y profesional en español. ¡Enhorabuena!

More Than Just Classes – A Cultural Adventure Awaits

At Rondalingua, we believe language learning should be immersive and inspiring. Our classes incorporate real-life interactions, cultural workshops, excursions, and local experiences that allow you to practice your skills naturally. From exploring Ronda’s breathtaking landscapes to cooking Spanish delicacies or learning flamenco, we make learning Spanish a joyous adventure.

Ready to Start Your Spanish Journey?

Join us at Rondalingua and make Spanish more than a language—it’s a part of your life. Whether you’re learning in a group, going all-in with an intensive course, or connecting online, you’ll experience personalized teaching, passionate instructors, and a true connection to the Andalusian spirit.

