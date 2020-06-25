連合は686万人の仲間が加盟する、労働組合のナショナル・センターです。すべての働く人たちのために、雇用と暮らしを守る取り組みを進めています。「セクハラ」「パワハラ」「不当解雇」など、職場レベルの課題から社会的な問題まで解決する、それが労働組合です。

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