416 MUNICIPALITIES in Spain’s Andalucia, out of a total of 778, are at extreme risk of COVID-19 for exceeding a 14-day cumulative incidence rate of 250 cases per 100,000 inhabitants.

Scores of municipalities in Andalucia exceed the threshold for extreme risk 15 weeks after the end of the state of alarm, including the eight provincial capitals and four other cities with more than 100,000 inhabitants; specifically, Algeciras and Jerez de la Frontera (Cadiz), Marbella (Malaga) and Dos Hermanas (Sevilla).

Furthermore, 26 of the 416 municipalities at ‘extreme risk’ have exceeded the rate of 1,000 cases per 100,000 inhabitants in the last two weeks, although only two have more than 5,000 inhabitants, namely Mengibar and Villanueva del Arzobispo (Jaen).

Despite the elevated numbers, the Regional Ministry of Health has registered 106 fewer localities in the red zone for COVID-19 than there were seven days ago.

According to the latest data updated by the Regional Ministry of Health, Sevilla is the province with the highest number of positive cases, with 81 localities exceeding a 14-day cumulative incidence rate of 250 cases per 100,000 inhabitants (11 less than a week ago), followed by Granada with 72 (25 less than 7 days ago), Jaen with 56 (11 less), Huelva with 45 (7 less), Malaga with 44 (21 less), Almeria with 43 (13 less), Cordoba with 43 (13 less) and Cadiz with 32 (six less).

The 416 municipalities in Andalucia considered at extreme risk for COVID-19 are as follows:

Sevilla (81): Almensilla, Aznalcazar, Aznalcollar, Benacazon, Bollullos de la Mitacion, Bormujos, Camas, Castilleja de Guzman, Castilleja de la Cuesta, Castilleja del Campo, Coria del Río, Espartinas, Gelves, Gines, Hinojos, Huevar del Aljarafe, Isla Mayor, Mairena del Aljarafe, Palomares del Rio, La Puebla del Rio, San Juan de Aznalfarache, Sanlucar la Mayor, Tomares, Valencina de la Concepcion, Villamanrique de la Condesa, Villanueva del Ariscal, Sevilla, Algamitas, Badolatosa, Cañada Rosal, Casariche, Los Corrales, Ecija, Estepa, Fuentes de Andalucía, Gilena, Herrera, Lantejuela, Lora de Estepa, La Luisiana, Marchena, Marinaleda, Pedrera, La Roda de Andalucía, El Rubio, El Saucejo, Alanís, Alcalá del Río, La Algaba, Almadén de la Plata, Arroyomolinos de Leon, Brenes, Burguillos, Cantillana, Carmona, Castilblanco de los Arroyos, Cazalla de la Sierra, Constantina, Mairena del Alcor, Las Navas de la Concepción, El Pedroso, La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara, La Rinconada, Santa Olalla del Cala, Tocina, Villanueva del Rio y Minas, Villaverde del Rio, El Viso del Alcor, Alcala de Guadaíra, Arahal, Las Cabezas de San Juan, El Coronil, El Cuervo de Sevilla, Dos Hermanas, Lebrija, Los Molares, Montellano, Morón de la Frontera, Los Palacios y Villafranca and Utrera.

Granada (72): Almuñecar, Alpujarra de la Sierra, Gualchos, Lentegi, Lobras, Otivar, Polopos, Ugijar, Albuñan, Aldeire, Baza, Benalua, Cogollos de Guadix, Darro, Dehesas de Guadix, Diezma, Dolar, Ferreira, Fonelas, Huéscar, Jerez del Marquesado, Lanteira, La Peza, Purullena, Valle del Zalabi, Zujar, Granada, Huetor de Santillan, Agron, Albolote, Alfacar, Alhama de Granada, Alhendin, Arenas del Rey, Armilla, Atarfe, Cajar, Cenes de la Vega, Chauchina, Chimeneas, Cogollos de la Vega, Cúllar Vega, Dúrcal, Fuente Vaqueros, Las Gabias, Gobernador, Güejar Sierra, Huetor Tajar, Íllora, Jatar, Lachar, Maracena, Moclin, Monachil, Montefrio, Montejicar, Montillana, Nivar, Ogijares, Villa de Otura, Peligros, Pinos Genil, Pinos Puente, Pulianas, Santa Fe, Valderrubio, Vegas del Genil, Ventas de Huelma, Viznar, Zafarraya, Zagra and La Zubia.

Jaen (56): Alcala la Real, Alcaudete, Frailes, Fuensanta de Martos, Lopera, Martos, Santiago de Calatrava, Torredonjimeno, Belmez de la Moraleda, Cambil, Espeluy, La Guardia de Jaen, Jaen, Jamilena, Jimena, Mancha Real, Mengibar, Torredelcampo, Valdepeñas de Jaen, Villatorres, Aldeaquemada, Andujar, Bailen, Baños de la Encina, Castellar, Chiclana de Segura, Guarroman, Jabalquinto, Linares, Montizon, Navas de San Juan, Santa Elena, Santisteban del Puerto, Sorihuela del Guadalimar, Torreblascopedro, Arroyo del Ojanco, Beas de Segura, Bedmar y Garciez, Canena, Genave, Huesa, Ibros, Baeza, Iznatoraf, Jodar, Pozo Alcon, Puente de Genave, La Puerta de Segura, Quesada, Rus, Sabiote, Torreperogil, Úbeda, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo and Villarrodrigo.

Huelva (45): Alajar, Aracena, El Campillo, Campofrio, Cañaveral de Leon, Castaño del Robledo, Corteconcepcion, Cortegana, Cumbres Mayores, Galaroza, La Granada de Río-Tinto, Higuera de la Sierra, Hinojales, Linares de la Sierra, Los Marines, La Nava, Almonte, Beas, Bollullos Par del Condado, Bonares, Escacena del Campo, Gibraleón, Lucena del Puerto, Manzanilla, Moguer, Niebla, La Palma del Condado, Palos de la Frontera, Paterna del Campo, Rociana del Condado, San Bartolome de la Torre, San Juan del Puerto, Trigueros, Villarrasa, Aljaraque, Ayamonte, Cabezas Rubias, Cartaya, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Paymogo, Punta Umbria, Sanlucar de Guadiana and Villablanca.

Malaga (44): Alcaucin, Algarrobo, Archez, Casabermeja, Colmenar, Nerja, Riogordo, Sayalonga, Torrox, Benalmadena, Estepona, Fuengirola, Manilva, Marbella, Mijas, Ojen, Torremolinos, Antequera, Archidona, Campillos, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Mollina, Sierra de Yeguas, Teba, Villanueva de Algaidas, Villanueva del Trabuco, Almogía, Macharaviaya, Malaga, Rincón de la Victoria, Benaojan, Cuevas del Becerro, Montejaque, Ronda, Serrato, Alhaurín de la Torre, Alhaurin el Grande, Álora, Cártama, Coín, Pizarra, Tolox and Yunquera.

Almeria (43): Abla, Abrucena, Alhama de Almeria, Almeria, Almeria, Almocita, Benahadux, Fiñana, Gador, Huercal de Almeria, Íllar, Lubrin, Lucainena de las Torres, Nacimiento, Níjar, Pechina, Rioja, Sorbas, Tabernas, Turrillas, Uleila del Campo, Viator, Albanchez, Albox, Antas, Bacares, Bayarque, Cantoria, Cobdar, Los Gallardos, Huercal-Overa, Mojacar, Purchena, Sierro, Tijola, Turre, Urracal, Vera, Berja, El Ejido, Felix, Laujar de Andarax, Roquetas de Mar and Vicar.

Cordoba (43): Cordoba, Aguilar de la Frontera, Baena, Cabra, Carcabuey, Doña Mencia, Encinas Reales, Espejo, Fernan-Nuñez, Fuente-Tójar, La Guijarrosa, Iznájar, Lucena, Luque, Montalbán de Córdoba, Montemayor, Montilla, Monturque, Moriles, Palenciana, Priego de Cordoba, Puente Genil, La Rambla, Santaella, Bujalance, La Carlota, El Carpio, Fuente Carreteros, Hornachuelos, Montoro, Obejo, Palma del Río, Peñaflor, Posadas, La Victoria, Alcaracejos, Belalcazar, Belmez, Fuente la Lancha, Hinojosa del Duque, Pedroche, Peñarroya-Pueblonuevo and Villanueva del Rey.

Cadiz (32): Algeciras, Los Barrios, Tarifa, La Línea de la Concepcion, San Roque, Alcala de los Gazules, Barbate, Benalup-Casas Viejas, Cadiz, Chiclana de la Frontera, Conil de la Frontera, Medina Sidonia, Paterna de Rivera, El Puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando, Vejer de la Frontera, Chipiona, Jerez de la Frontera, Rota, San Jose del Valle, Sanlucar de Barrameda, Alcala del Valle, Algar, Algodonales, Arcos de la Frontera, El Bosque, El Gastor, Grazalema, Prado del Rey, Puerto Serrano and Setenil de las Bodegas.

