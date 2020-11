? Evolución de los casos confirmados de #COVID?19 y personas recuperadas en las últimas 24 horas en #Andalucía. Se incluyen los positivos por PCR y test de antígenos. ? pic.twitter.com/dLdrHvxc7G — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) November 30, 2020

ANDALUCIA has recorded 770 new coronavirus cases on Monday in its lowest daily count in months.

Meanwhile, some 2,244 people recovered from the disease in the past 24 hours, according to figures released by the Junta.

Cadiz province registered the most cases with 219, followed by Sevilla with 119, Malaga 114, Almeria 103, Jaen 86, Cordoba 67 and Huelva 24.

Some 26 people died from the virus in Andalucia in the past 24 hours, the lowest daily death toll in over a week.

More to follow…