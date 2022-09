A 4.1 magnitude earthquake has rattled towns across the province of Malaga on Monday.

The National Geographic Institute (NGI) first reported the quake which rocked the municipalities of Fuengirola, Mijas and Malaga city at 3.48am.

? A las 3.48 horas de esta madrugada se ha registrado un terremoto de magnitud 4.1, a 69 km de profundidad y con epicentro en #Málaga

?? No se han producido daños personales ni materiales

?? @E112Andalucia no ha recibido ninguna llamada al respecto@IGNSpain pic.twitter.com/ZSWUR1vkF9 — Emergencias 112 (@E112Andalucia) September 26, 2022

Emergency Services 112 informed the earthquake had not caused any personal or material damage.

It occurred one day after another earthquake was recorded between Gran Canaria and Tenerife.

READ MORE: