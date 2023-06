SPAIN’S Repsol restaurant guide has updated its Soletes category for the summer and includes chiringuito beach restaurants and ice cream parlours.

Unlike the acclaimed ‘Suns’ that mark a certain exclusivity, the ‘Soletes’ (small sun) are usually popular locally, appealing places that you would recommend to a friend and within reach of any pocket.

In Spain some 3,300 establishments have been included in the Soletes category since it began in June 2021.

Malaga has numerous establishments, from ice-cream parlours to restaurants, bars and cafés to chiringuitos.

The following is a complete list of the almost 90 Soletes located in the province of Malaga

1. El Sardiná, Torremolinos (Chiringuito)

2. Vermú, Marbella (Bar)

3. Primeria Selection, Marbella (Wine Bar)

4. Mi niña Lola Terrace, Málaga (Chiringuito)

5. Mamuchis, Málaga (Restaurant)

6. La Cepa, Malaga (Bar)

7. La Casa del Perro, Málaga (Bar)

8. Inma, Malaga (Ice Cream Parlour)

9. El Turco andalú, Málaga (Restaurant)

10. El Bigote, Marbella (Bar)

11. Contracata, Marbella (Bar)

12. Cienfuegos, Alhaurín de la Torre (Restaurant)

13. Casa Antonio, Rincón de la Victoria (Bar)

14. Bar Guerra, San Pedro Alcántara (Bar)

15. Bodegas El Pimpi, Málaga (Restaurant)

16. El Caleño, malaga (Chiringuito)

17. Tabanko El Callejón, Fuengirola (bar)

18. La Fructuosa, Gaucín (Restaurant)

19. Taberna La niña del pisto, Marbella (bar)

20. La bodega del bandolero, Júzcar (Restaurant)

21. Nómada del Genal, Faraján (Bar)

22. Valdivia, Algatocín (Restaurant)

23. Siloe, Málaga (Bar)

24. La Plata Casa Matilde, Vélez (Chiringuito)

25. La Garganta, Álora (Restaurant)

26. Galerna, Málaga (Fast food)

27. Eco hotel Cueva del Gato, Benaoján (Restaurant)

28. Casa Paco, Coín (Restaurant)

29. Casa Lola, Málaga (Bar)

30. Casa Aranda, Málaga (Cafeteria)

31. La Escollera, Estepona (Chiringuito)

32. El Cabra, Málaga (Beach bar)

33. Avante Claro, Rincón de la Victoria (Beach Bar)

34. Sonora Beach, Estepona (Beach Bar)

35. Azulete, Gaucín (Restaurant)

36. Fonda Casa Pepa, Carratraca (Restaurant)

37. Vicen-Playa, Málaga (Restaurant)

38. Ventorrillo Patas Cortas, Casabermeja (Restaurant)

39. Nerva, Málaga (bar)

40. Nakara Sushi bar, Cártama (bar)

41. Mimo Vegan Bistro, Málaga (Restaurant)

42. Miguelito el cariñoso, Málaga (beach bar)

43. Maleva Bakery, Marbella (Cafeteria)

44. Mafalda, Málaga (Fast food)

45. Los Paleños, Málaga (Restaurant)

46. Los Alba, Málaga (Restaurant)

47. Lechuguita, Ronda (Bar)

48. Venta de Alfarnate, Alfarnate (Restaurant)

49. La Tranca, Málaga (Bar)

50. La odisea, Málaga (Wine bar)

51. La Mar Bonita, Torremolinos (Chiringuito)

52. La Lola, Tolox (Restaurant)

53. Helados Lauri, Málaga (beach bar)

54. El tintero II, Málaga (Chiringuito)

55. El Saladero, Vélez (beach bar)

56. El Pulguilla, Nerja (Bar)

57. Salvador y Lucas, Málaga (Restaurant)

58. El Pimpi Florida, Málaga (bar)

59. El hornillero, Vélez (Chiringuito)

60. Colmado 93, Málaga (Wine Bar)

61. Churrería Ramón, Málaga (Café)

62. Venta Galwey, Málaga (Restaurant)

63. Cafe bar Mercado Atarazanas, Málaga (Bar)

64. Bodegón Juan María, Canillas de Aceituno (Restaurant)

65. Arte de tapas, Antequera (Bar)

66. Arrozeando, Málaga (Restaurant)

67. Antigua Casa de Guardia, Málaga (Wine Bar)

68. Alma Playa, Rincón de la Victoria (beach bar)

69. A la fuerza, Antequera (café)

70. Fonzo, Málaga (bar)

71. La Candelaria, Rincón de la Victoria (Restaurant)

72. Bar Quini, Yunquera (Bar)

73. Fiesta el bar del mercao, Marbella (Cafeteria)

74. Daza, Málaga (café)

75. Chiringuito Gutiérrez Playa, Málaga (beach bar)

76. Cándida, Alameda (Restaurant)

77. Cañadú, Málaga (Restaurant)

78. Ayo, Nerja (beach bar)

79. 25 degrés, Malaga (cafeteria)

80. Taró, Málaga (Restaurant)

81. Mya, Málaga (Restaurant)

82. La Alvaroteca, Málaga (Restaurant)

83. La Sociedad, Canillas de Aceituno (Restaurant)

84. La Farola de Orellana, Málaga (Bar)

85. Jordi bar tapas, Vélez (bar)

86. Ikigai Izakaya, Marbella (Restaurant)

87. Santa Gema, Málaga (ice cream parlour)

88. Mira, Málaga (Cafeteria)

READ MORE: