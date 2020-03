THE NINTH edition of The Olive Press for the Costa Blanca South & Murcia is out now.

CBS 9: Out now

From the Mar Menor to Gran Alicant and most places in between, the region’s hottest new English newspaper represents your voice in Spain.

The fortnightly ‘paper can be found in over 140 key distribution spots around the area.

As well as being an investigative community newspaper that campaigns on crucial local issues, the Olive Press is packed with quality features and longer reads.

Pick up your free copy from any or more of the following sites over the next couple of days…

Algorfa La Finca Algorfa The Corner Flag Algorfa Johnsons Supermarket Algorfa AllDays SuperMarket Algorfa Quentin’s Benijófar Wilkins Store Benijófar Jennifer Cunningham Benijófar Worldwide Horizons Benijófar Seagate Financial Services Benijófar Euroguard Benijófar The Post Room Benijófar Casas Manuel Benijófar Oasis Bar Benijofar, Benimar The Card Place Benijófar, Benimar Plaza Diferente Catral Supermercados Consum Catral Café Uno Ciudad Quesada Sofaland Bedland Ciudad Quesada Right Move Ciudad Quesada SC Furniture and Bedding Ciudad Quesada Marshalls Real Estate Ciudad Quesada Currencies Direct Ltd Ciudad Quesada Chorus Financial Ciudad Quesada Consum Quesada Ciudad Quesada Cafeteria Daniela Ciudad Quesada The Halfway House Ciudad Quesada Ibex Insurance Ciudad Quesada Linen Mills Ciudad Quesada Bar Cafeteria Spanglish Ciudad Quesada Coopers Arms Ciudad Quesada Masymas Ciudad Quesada The Old Don Carlos Ciudad Quesada BIG FM Radio Station Ciudad Quesada Quesada Mini Golf Ciudad Quesada Bar Esquina Ciudad Quesada Goyos Restaurant Ciudad Quesada Smart Shop Ciudad Quesada Barcelo Real Estate Ciudad Quesada The Rolling Pin Ciudad Quesada Cyclogical Dehesa de Campoamor Rumours by Gatsby Dehesa de Campoamor Ramblas Golf course Dehesa de Campoamor Worldwide Horizons El Chaparral Granny Reeves (Butchers) Formentera del Segura Beds Beds Beds Formentera del Segura Rumours Bar Formentera del Segura Floyds Formentera del Segura Dialprix Formentera del Segura The Inn Place Formentera del Segura Trasgu Gran Alacant Supermercado UNIDE MARKET Gran Alacant Supermercados Consum Gran Alacant, Santa Pola Dialprix Guardamar del Segura Specsavers Guardamar del Segura Pick n Pay British Supermarket Guardamar del Segura The Med Bistro & Bar Guardamar del Segura The Coffee Shop, El Raso La Marina Supermercado consum La Marina La Estación Gastrobar La Marina Oficina De Turismo La Marina Iceland – Overseas La Marina Our Plaice Fish & Chips La Marina Em’s Place La Marina Municpal Center La Marina La Marina Sports Complex La Marina The Posh Place La Marina La Marina Services Int. La Marina The Angel Inn La Marina Dial Prix La Marina Jennifer Cunningham La Marina International Supermarket Lo Crispin Lo Crispin Tavern Los Alcazares La Zona Bar Mini Golf Los Alcazares The Post Room Los Alcazares The Penny Farthing Los Alcazares Heladeria Boulevard Los Alcazares Tipsy Thistle Los Alcazares Casas Manuel Los Montesinos Friends Los Montesinos Oasis Bar Los Montesinos Dialprix (Supervalu) Los Montesinos Carpet Heaven Los Montesinos Leddy Homes Mazarron The Food Company (Tesco) Mazarron Yorkshire Linen Orihuela Investforhome S.L Orihuela Supermercados Consum Orihuela Overseas (Iceland) Orihuela Sun Lawyers , Cabo Roig Orihuela Milos Bar Orihuela Saura Supermarkets, Cabo Roig Orihuela Johnsons Orihuela Chadwicks Orihuela Supermarket Europa Orihuela Playa Supercor Orihuela, La Zenia Supermercados Consum Orihuela, La Zenia The Golf Shop Orihuela, La Zenia Paddy’s Point Orihuela, La Zenia Open All Hours Orihuela, La Zenia Gogherty’s Orihuela, La Zenia Casas Manuel Pilar de la Horadada APAH Charity Shop Playa Flamenca Bar Tropicana Rojales Intasun Homes · Rojales Supermercados Consum Rojales La Marquesa Golf Rojales Supermercados Consum Rojales Super Valu Rojales Mas Y Mas Rojales The Bridge Bar San Javier Oceans outdoor Furniture San Javier The Yorkshire Linen Co San Javier Siesta Group San Javier Iceland San Javier DFS San Javier San Miguel de Salinas Masymas San Miguel de Salinas The Olive Tree San Miguel de Salinas Bargain Books Torrevieja The Sofa Factory Torrevieja Investforhome S.L., Torrevieja Torrevieja Oceans Outdoor Furniture Torrevieja Papillón Bar Torrevieja Dialprix Torrevieja Specsavers Torrevieja La Bodega 13 Torrevieja Princess Bar Torrevieja The Spa Superstore Torrevieja Carrefour Torrevieja Iceland Overseas Torrevieja Torrevieja Tourist Office Torrevieja The Card Place & Newsagents Torrevieja Jessie’s Villamartín Jumerca – Gama Villamartín Eduardo´s Villamartín Villamartín Campo de Golf Villamartín The Hub Sports Bar Villamartín The Abbey Tavern Villamartín Quesada Fish & Chips 2