SPAIN’S Valencian Community continues to be number one in the country for the number of beaches and port areas awarded the coveted ‘Blue Flag’ award.

The ‘Blue Flag’ is an international honour handed out by the Foundation for Environmental Education.

The flag goes to areas that meet the organisation’s level of high environmental management.

The standards cover water safety and quality in addition to providing visitors with environmental information, mainly through display boards.

The Valencia region has 153 flags this year up from 148 in 2020, with 137 for beaches and 16 ports.

Spain’s total is 713 which is 27 more than last year.

It remains at the top of the world ‘Blue Flag’ rankings followed by France, Italy, Greece, Turkey, and Portugal.

In Castellon Province, the flag is awarded to Alcalá de Xivert (El Carregador, El Moro, La Romana, Manyetes); Almassora (Benafeli); Almenara (Casablanca); Benicarló (La Caracola and Morrongo); Benicàssim (Dels Terrers, Heliópolis, L’Almadrava, Torre de Sant Vicent and Voramar); Borriana (El Grao-Malvarrosa, L’Arenal); Castelló de la Plana (Gurugú and Pinar); Moncofa (Grao, L’Estanyol, Masbó, Pedra Roja); Nules (Marines); Oropesa del Mar (La Conxa, Les Amplaries, Morro de Gos, Plagetes de Bellver); Peñíscola (Nord); Torreblanca (Nord); Vinaròs (Fora Forat and Forti) and Xilxes (El Cerezo and Les Cases).

In Valencia Province, the list takes in Bellreguard; Canet d’en Berenguer (Racó de la Mar); Cullera (Cap Blanc, El Dossel, El Far, Los Olivos, Racó and Sant Antoni); Daimús; Gandia (Nord); La Pobla de Farnals (North); Miramar; Oliva (L’Aigua Morta, L’Aigua Blanca, Pau-Pi, Terranova-Burguera); Piles; Puçol; Sagunt (Corint, L’Almardá, Norte and Port de Sagunt); Tavernes de la Valldigna (La Goleta, Tavernes de la Valldigna); Valencia (Cabanyal, El Saler, L’Arbre del Gos, La Devesa, La Garrofera, Malva-Rosa, Recatí-Perellonet) and Xeraco.

And in Alicante Province, there is Alicante City (L’Albufereta, Postiguet, Saladar-Urbanova, Sant Joan and Tabarca); Altea (Cap Blanc, La Roda, L’Espigó); Benidorm (Llevant, Mal Pas, Ponent); Benissa (Cala Fustera); Calpe (Cantal Roig, La Fossa, L’Arenal-Bol); Dénia (Les Bovetes, Les Deveses, Les Marines, Marineta Cassiana, Molins, Punta del Raset); El Campello (Carrer de la Mar, Mutxavista) and Poble Nou de Benitatxel (Cala del Moraig).

The list continues with Elche (Arenales del Sol-Sur, Carabassí, L’Altet, La Marina, Les Pesqueres-El Rebollo); Finestrat (La Cala); Guardamar del Segura (Center, El Moncaio, La Roqueta); L’Alfàs del Pi (Racó de L’Albir); Orihuela Costa(Aguamarina, Barranco Rubio, Cabo Roig-La Caleta, Cala Capitán, Cala Cerrada, Cala Estaca, Cala Mosca, Campoamor, La Zenia- Cala Bosque, Thousand Palms, Punta Prima); Pilar de la Horadada (Count, Higuericas, Jesuits, Thousand Palms, Puerto, Rocamar); Santa Pola (Calas del Este, Calas, Santiago Bernabéu, La Ermita, Llevant, Tamarit, Varador); Teulada (El Portet, La Ampolla, Les Platgetes); Torrevieja (Cabo Cervera, Cala de las Piteras, El Cura, Los Locos, Los Náufragos, Torrelamata-Sur) Villajoyosa (Bon Nou, Central, La Caleta, Paradís, Varadero); and Javea (L’Arenal, La Granadella and La Grava).

