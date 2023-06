THE official ceremony for the presentation of the prestigious Blue Flags in Andalucia was held yesterday, Wednesday June 21, in Islantilla, a hidden gem on the Andalucian coast.

The iconic ‘Blue Flag’ is a highly regarded international eco-label awarded to beaches and marinas that meet specific criteria related to environmental management, water quality, safety, and services.

Receiving a Blue Flag is a mark of distinction and a testament to the commitment of the local community in complying with environmental legislation and improving beach quality in preserving and protecting the natural wonders of their area, and this year 148 blue flags have been awarded in Andalucia, the region’s highest number to date.

By provinces, Almeria has obtained 33 distinctions (32 beaches and one port), Cadiz 37 (31 beaches and six ports); Cordoba (one); Granada 13 (12 beaches and one port); Huelva 17 (12 beaches and five ports), and Malaga 47 (39 beaches, six ports and two sustainable vessels).



The total number of Blue Flags to be displayed in Andalucia in 2023 is distributed as follows:

ALMERÍA

Adra: Censo, El Carboncillo, San Nicolás, Sirena Loca

Almería: Almería, San Miguel Cabo de Gata

Balanegra: Balanegra

Carboneras:El Ancón, Los Barquicos-Cocones, Las Marinicas

Cuevas de Almanzora: Pozo del Esparto

El Ejido: Balerma, Levante Almerimar, Poniente Almerimar, San Miguel

Mojácar: El Cantal, Lance Nuevo, Marina de la Torre, Venta del Bancal-Ventanicas

Níjar: Aguamarga, San José

Pulpí: Calipso, Los Nardos, Mar Rabiosa, Mar Serena

Roquetas de Mar: Aguadulce, La Bajadilla, Las Salinas, Romanillas, Urbanización Playa Serena, Urbanización Roquetas. Puerto Deportivo Roquetas de Mar

Vera: El Playazo

CÁDIZ

Algeciras: Getares

Barbate: Zahara de los Atunes

Cádiz: La Cortadura-Poniente, La Victoria, Santa María del Mar, La Caleta

Chiclana de la Frontera: La Barrosa, Sancti Petri. Puerto Deportivo Sancti Petri

Chipiona: Camarón-La Laguna, Cruz del Mar-Canteras, Micaela, Regla, Tres Piedras-La Ballena. Puerto Deportivo Chipiona

Conil de la Frontera:Roche, La Fontanilla, Los Bateles

La Línea de la Concepción: Puerto Deportivo Alcaidesa-Marina

Puerto de Santa María:Fuentebravía, La Puntilla, Santa Catalina (tramo Vistahermosa-Las Redes), Valdelagrana, Puerto Deportivo Puerto Sherry

Rota: Galeones, La Ballena, Costilla, Punta Candor, Puntalillo, Rompidillo-Chorrillo. Puerto Deportivo Rota

San Fernando: Camposoto-El Castillo

San Roque: Alcaidesa-El Faro, Cala Sardina, Torre Guadiaro. Puerto Deportivo Sotogrande

Vejer de la Frontera: El Palmar

CÓRDOBA

Almodóvar del Río: La Breña

GRANADA

Almuñécar: La Herradura, Marina del Este, Puerta del Mar, San Cristóbal, Velilla. Puerto Deportivo Marina del Este

Gualchos: Sotillo-Castell

Motril:Calahonda-Playa Granada-Carchuna

Salobreña: La Guardia

Torrenueva-Costa Motril: Del Cañón-La Pelá (Azucenas)

Torrenueva Costa:Torrenueva

HUELVA

Ayamonte: Isla Canela, Los Haraganes, Punta del Moral

Cartaya:Caño de la Culata, San Miguel. Puerto Deportivo Asociación Náutica Nuevo Portil.

Huelva:El Espigón Juan Carlos I

Lepe:Santa Pura. Puerto Deportivo El Terrón

Isla Cristina: La Casita Azul-Playa Central. Puerto Deportivo Isla Cristina

Isla Cristina / Lepe:Isla Antilla

Moguer:Del Parador (Castilla)

Palos de Frontera: Puerto Deportivo de Mazagón

Punta Umbría:El Albergue. Puerto Deportivo Punta Umbría

MÁLAGA

Algarrobo: Algarrobo Costa

Benalmádena: Fuente de la Salud,Torrebermeja-Santa Ana. Puerto Deportivo Benalmádena. Embarcaciones Turísticas: Costa Sol Cruceros:Catamarán Magic Vision y Starfish II

Casares: Ancha

Estepona: Puerto Deportivo de Estepona

Fuengirola: Boliches-Gaviota, Carvajal, Castillo, Fuengirola

Málaga: Caleta, El Dedo, El Palo, Malagueta, Misericordia, Pedregalejo, San Andrés.

Manilva: Sabinillas. Puerto Deportivo La Duquesa

Marbella: Adelfas-Alicate, Casablanca, El Cable, El Faro, La Fontanilla, Nagüeles Puerto Banús-Levante, San Pedro de Alcántara (Guadalmina), Venus-Bajadilla. Puerto Deportivo Marbella S.A, Puerto Deportivo José Banús.

Mijas:Calahonda I (Royal Beach-La Luna), El Bombo, El Chaparral, La Cala

Nerja:Burriana, Maro, Playazo-Chucho, Torrecilla

Torremolinos: Los Álamos

Torrox: El Morche, Ferrara

Vélez-Málaga: Benajarafe, La Caleta (El Paseo), Torre del Mar. Puerto Deportivo Caleta de Vélez

