FIREFIGHTERS rushed to a street in Estepona this Thursday, in order to deal with a 1.5 metre snake.

At 3pm on Thursday, the 112 Emergency Services received a call from a civilian who warned them of the reptile on Eslovenia Street.

It was moving along the public road next to Las Mesas sport centre, when firefighters were mobilised.

Nuestra dotación de #Estepona interviene para rescatar a una serpiente suelta en la pista de pádel del Polideportivo Las Mesas, en la calle Eslovenia del mismo municipio

El animal es rescatado con éxito y sin daños y liberado en su hábitat natural #CPBMálaga @diputacionMLG pic.twitter.com/U8SWzdEuPr — CPB Málaga (@cpbmalaga) February 5, 2025

They captured the animal safely without causing any harm and it has now been released into its natural habitat.