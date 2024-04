Revealed: These are the 60 best cheeses in Spain for 2024, according to a panel of experts – so how many have YOU tried?

WITH Spain’s rich, ancient culinary traditions and deeply agricultural society, it’s no surprise that cheese remains one of its greatest exports.

Across the country, each region possesses its own emblematic recipe. From the stinky, gooey Cabrales of Asturias to the fresh and light Burgos cheese, each represents a timeless connection to the people, the land, and culture.

But with such diversity, picking a starting place for ranking the best of the best might feel like a daunting task.

Fortunately, every year, the culinary experts at Salon Gourmets stage a “Best Cheese in Spain” competition at its International Fine Food and Beverages Fair.

At this year’s fair — held in Madrid’s IFEMA events center from April 22 to 25 — experts tasted dozens of gourmet cheeses from around the country and ranked their top choices, organised into distinct categories.

Below are the winners of each of the 20 categories, from goat to sheep and cow:

Manchego, one of most well-known cheeses from Spain.

Cow Cheese, Young

Name: Barral DOP Queixo Tetilla

Maker: Queixeria Barral

Location: Arzua, A Coruña, Galicia

Name: Dajosefa

Maker: Fermentos Galegos

Location: Chantada, Lugo, Galicia

Name: Anzuxao DOP Queixo Tetilla

Maker: Lácteos Anzuxao

Location: Lalín, Pontevedra, Galicia

Cow Cheese, Cured

Name: Don Nicolás

Maker: Finca de Uga

Location: Puerto del Carmen, Lanzarote, Canary Islands

Name: Señorío de Cameros Añejo

Maker: Lácteos Martínez

Location: Haro, La Rioja

Name: Mourelo

Maker: Quintián

Location: O Páramo, Lugo, Galicia

Raw Goat’s Milk Cheese, Young

Name: Musgo Lavado

Maker: Elvira García

Location: El Barraco, Avila, Castilla y Leon

Name: Musgo de Capra

Maker: Elvira García

Location: El Barraco, Ávila, Castilla y Leon

Name: Gorullo

Maker: Quesos Edén

Location: Marjaliza, Toledo, Castilla-La Mancha

Pasteurised Goat’s Milk Cheese, Young

Name: Tío Resti al Romero

Maker: Especialidades Lácteas – Grupo TGT

Location: Caravaca de la Cruz, Murcia

Name: Tronco Rebollín

Maker: Agrovaldés Cooperativa

Location: La Espina, Asturias

Name: Farcell de Cabra

Maker: Formatgeria Cal Music

Location: El Mujal, Barcelona, Catalunya

Raw Goat’s Milk Cheese, Cured

Name: Carmeli

Maker: Quesos Edén

Location: Marjaliza, Toledo, Castilla-La Mancha

Name: El Zénit

Maker: La Zarcillera

Location: Zarcilla de Ramos, Murcia

Name: Flor del Torcal

Maker: Campyserr

Location: Antequera, Málaga, Andalucia

Pasteurised Goat’s Milk Cheese, Cured

Name: Granja El Moro Curado

Maker: Lázaro Alfaro

Location: Figarol, Navarra

Name: Payoyo Cabra Curado

Maker: Queso Payoyo

Location: Villaluenga del Rosario, Cádiz, Andalucia

Name: Corcuera Cabra Curado Pimentón (Paprika)

Maker: Quesos Corcuera

Location: La Puebla de Montalbán, Toledo, Castilla-La Mancha

Mixed, Semi-cured

Name: Pajarete Semicurado de Cabra y Oveja (Goat and Sheep)

Maker: Quesos Pajarete

Location: Villamartin, Cadiz, Andalucia

Name: El Bosqueño Mezcla Semicurado

Maker: Quesos El Bosqueño

Location: El Bosque, Cádiz, Andalucia

Name: Selectum Semicurado Pimentón

Maker: Grupo Ganaderos de Fuerteventura

Location: Puerto Del Rosario, Fuerteventura, Canary Islands

Mixed, Cured

Name: Payoyo Mezcla Curado en Romero

Maker: Queso Payoyo

Location: Villaluenga del Rosario, Cádiz, Andalucia

Name: Entrepinares Reserva

Maker: Grupo Entrepinares

Location: Valladolid, Castilla y Leon

Name: Valle de San Juan Ibérico Añejo

Maker: Valle de San Juan

Location: Palencia, Castilla y Leon

Soft, Moldy Rind

Name: Pi Corteza Enmohecida

Maker: Quesos de Hualdo

Location: El Carpio de Tajo, Toledo, Castilla-La Mancha

Name: Cervellán

Maker: Milagros Lombera Gutiérrez

Location: Ampuero, Cantabria

Name: Briqueta

Maker: Cabraline

Location: Antequera, Málaga, Andalucia

Soft, Washed Rind

Name: Tou del Mujal Eco

Maker: Formatgeria Cal Music

Location: El Mujal, Barcelona, Catalunya

Name: Torta de Barros Mini Oveja

Maker: Quesería Tierra de Barros

Location: Villafranca de Los Barros, Badajoz, Extremadura

Name: Rufino Cabreá

Maker: Hermanos Cuecas Morujo

Location: Oliva de La Frontera, Badajoz, Extremadura

Soft, Vegetable Coagulant

Name: Cremositos del Zujar

Maker: Arteserena

Location: Campanario, Badajoz, Extremadura

Name: Gran Tajo Selección DOP Torta del Casar

Maker: Iberqués Extremadura

Location: Casar de Cáceres, Cáceres, Extremadura

Name: Dehesa Real de Untar Tradicional

Maker: Cooperativa Agrícola Ganadera de Castuera

Location: Castuera, Badajoz, Extremadura

Raw Sheep’s Cheese, Semicured

Name: Villarejo Semicurado DOP Queso Manchego Artesano

Maker: Quesos Artesanos Villarejo

Location: Villarejo de Fuentes, Cuenca

Name: Villajos Semicurado DOP Queso Manchego Artesano

Maker: Agrovillaserra

Location: Porzuna, Ciudad Real, Castilla-La Mancha

Name: Villarejo Semicurado Al Resoli

Maker: Quesos Artesanos Villarejo

Location: Villarejo de Fuentes, Cuenca, Castilla-La Mancha

Pasteurised Sheep’s Cheese, Semicured

Name: La Antigua Quesería Tierno

Maker: Juan David García Fernández

Location: Mora, Toledo, Castilla-La Mancha

Name: Consorcio Semicurado

Maker: Consorcio de Promoción del Ovino Cooperativa

Location: Villalpando, Zamora, Castilla y Leon

Name: Cabesota Provenzal

Maker: Quesos La Cabesota

Location: Bolaños de Calatrava, Ciudad Real, Castilla-La Mancha

Raw Sheep’s Cheese, Cured

Name: 5Q’S Queso de Oveja curado en Barrica de Sherry

Maker: Alimentias

Location: El Puerto de Santa María, Cádiz, Andalucia

Name: Pie de Monte Envejecido en Manteca Ibérica

Maker: Quesos Encinasola

Location: Porzuna, Ciudad Real, Castilla-La Mancha

Name: Moraleda Curado

Maker: Quesos Moraleda

Location: Dos Barrios, Toledo, Castilla-La Mancha

Pasteurised Sheep’s Cheese, Cured

Name: Pajarete Emborrado de Oveja

Maker: Lopicomo

Location: Villamartín, Cádiz, Andalucia

Name: Sierra de Albarracín Etiqueta Verde al Romero

Maker: Queso Artesano de Teruel

Location: Albarracín, Teruel, Aragon

Name: El Bosqueño Curado Emborrado en Salvado de Trigo

Maker: Quesos El Bosqueño

Location: El Bosque, Cádiz, Andalucia

Sheep’s Cheese, Aged

Name: Pago Los Vivales Etiqueta Burdeos

Maker: Baltasar Moralejo e Hijos

Location: Coreses, Zamora, Castile y Leon

Name: Finca La Cuadra Añejo DOP Queso Manchego Artesano

Maker: Agroalimentaria Finca La Cuadra

Location: La Herrera, Albacete, Castilla-La Mancha

Name: Villarejo Añejo Curado en Miel y Orégano

Maker: Quesos Artesanos Villarejo

Location: Villarejo de Fuentes, Cuenca, Castilla-La Mancha

Refined Lactic Acid Coagulation

Name: Moluengo

Maker: Quesos La Rueda del Cabriel

Location: Villamalea, Albacete, Castilla-La Mancha

Name: Valleclaro

Maker: Lácteos Romero Peláez

Location: Guarromán, Jaén, Andalucia

Name: Lucero

Maker: Quesos La Rueda del Cabriel

Location: Villamalea, Albacete, Castilla-La Mancha

Blue Cheese, Internal Mold

Name: Savel

Maker: Airas Moniz

Location: Chantada, Lugo, Galicia

Name: Rey Silo Azul Mamá Marisa

Maker: Ernesto Madera López

Location: Pravia, Asturias

Name: Blau de Jutglar

Maker: Reixagó

Location: Olost, Barcelona, Catalunya

Smoked

Name: Fontelas DOP San Simón da Costa

Maker: Javier Piñeiro López

Location: Vilalba, Lugo, Galicia

Name: Don Crisanto DOP San Simón da Costa

Maker: Crisanto

Location: Vilalba, Lugo, Galicia

Name: Queso de Cabra Tierno Ahumado

Maker: Quesería El Faro

Location: Teguise, Lanzarote, Canary Island

With Condiments

Name: Corazón de Pistacho

Maker: Quesos Santa María del Cerro

Location: Villanueva de La Concepción, Málaga, Andalucia

Name: Caramelo con ajedrea y pimienta rosa (caramel, savory, pink pepper)

Maker: Quesos La Rueda del Cabriel

Location: Villamalea, Albacete, Castilla-La Mancha

Name: Campo Rus con Azafrán Manchego (Saffron)

Maker: Quesera Campo Rus

Location: Santa María del Campo Rus, Cuenca, Castilla-La Mancha

