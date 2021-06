FIGURES reveal that 276 municipalities in Andalucia have no new COVID-19 cases in the last two weeks— five weeks after the end of the national state of alarm.

According to data from the Andalucian Institute of Statistics and Cartography (IECA), the cumulative incidence rate for COVID-19 in Andalucia has drastically improved in almost 300 localities across the region, with Granada leading in the province with the most localities without confirmed coronavirus cases in the last two weeks, a total of 81, followed by Almeria, with 68; Malaga with 34; Huelva with 29; Jaen and Cordoba with 23; Seville with 13 and Cadiz with five municipalities.

The 276 municipalities in Andalucia with no new COVID-19 cases in the last two weeks are as follows:

GRANADA (81): Albondon, Almegijar, Alpujarra de la Sierra, Berchules, Bubion, Busquistar, Cadiar, Cañar, Capileira, Carataunas, Castaras, Los Guajares, Juviles, Lentegi, Lobras, Murtas, Otijarra de la Sierra, Berchules, Bubion, Busquistar, Cadiar, Cañar, Capileira, Carataunas, Castaras, Los Guajares, Juviles, Lentegi, Lobras, Murtas, Otivar, Pampaneira, Portugos, Rubite, Soportujar, Sorvilan, La Taha, Torvizcon, Turon, Ugijar, Valor, Velez de Benaudalla, Albuñan, Alicun de Ortega, Alquife, Benamaurel, La Calahorra, Caniles, Castillejar, Castril, Cogollos de Guadix, Cortes y Graena, Cuevas del Campo, Cullar, Dehesas de Guadix, Diezma, Dolar, Ferreira, Freila, Galera, Gor, Gorafe, Huelago, Lugros, Morelabor, Orce, Pedro Martínez, La Peza, Polícar, Purullena, Valle del Zalabi, Villanueva de las Torres, Zujar, Beas de Granada, Agron, Algarinejo, Benalua de las Villas, Cacin, Campotejar, Dehesas Viejas, Domingo Perez, Dudar, Escuzar, Gobernador, Guadahortuna, Jayena, Moclin, Montejicar, Montillana, Nivar, El Pinar, Piñar, Quentar, Santa Cruz del Comercio and Ventas de Huelma.

ALMERIA (68): Alboloduy, Alcudia de Monteagud, Almocita, Alsodux, Beires, Benahadux, Benitaglia, Benizalon, Bentarique, Canjayar, Carboneras, Castro de Filabres, Fiñana, Gador, Huecija, Íllar, Instinción, Lucainena de las Torres, Nacimiento, Ohanes, Olula de Castro, Padules, Ragol, Rioja, Santa Cruz de Marchena, Santa Fe de Mondújar, Senes, Tahal, Terque, Las Tres Villas, Turrillas, Uleila del Campo, Velefique, Albanchez, Alcontar, Arboleas, Armuña de Almanzora, Bacares, Bayarque, Bedar, Cantoria, Chercos, Chirivel, Cobdar, Los Gallardos, Laroya, Lijar, Lucar, Macael, Maria, Oria, Partaloa, Seron, Sierro, Somontin, Sufli, Taberno, Turre, Urracal, Velez Blanco, Velez Rubio, Alcolea, Balanegra, Bayárcal, Felix, Fondón, Laujar de Andarax and Paterna del Rio.

MALAGA (34): Almachar, Archez, Arenas, Benamargosa, El Borge, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Casabermeja, Comares, Cutar, Iznate, Salares, Sedella, Cañete la Real, Cuevas Bajas, Teba, Almogia, Macharaviaya, Moclinejo, Totalan, Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benalauría, Cartajima, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, Genalguacil, Igualeja, Juzcar, Parauta, Pujerra, Serrato and Tolox.

HUELVA (29): Alajar, Almonaster la Real, Berrocal, Cañaveral de Leon, Castaño del Robledo, Corteconcepcion, Cumbres de Enmedio, Cumbres de San Bartolome, Encinasola, Fuenteheridos, Hinojales, Linares de la Sierra, Los Marines, La Nava, Puerto Moral, Santa Ana la Real, Valdelarco, Escacena del Campo, Villalba del Alcor, Cabezas Rubias, El Granado, Paymogo, San Silvestre de Guzman, Sanlucar de Guadiana, Santa Barbara de Casa, Villablanca, Arroyomolinos de Leon, Cala and Villanueva de las Cruces.

JAEN (23): Santiago de Calatrava, Belmez de la Moraleda, Cazalilla, Jamilena, Torres, Carboneros, Chiclana de Segura, Jabalquinto, Sorihuela del Guadalimar, Torreblascopedro, Vilches, Beas de Segura, Benatae, Genave, Hinojares, Hornos, Huesa, Ibros, La Iruela, Larva, Puente de Genave, Santiago-Pontones and Segura de la Sierra.

CORDOBA (23): Carcabuey, Espejo, Fuente Tojar, Luque, Montalban, Palenciana, Zuheros, Fuente Carreteros, San Sebastián de los Caballeros, Valenzuela, La Victoria, Villaharta, Añora, Conquista, Dos Torres, Fuente la Lancha, El Guijo, Santa Eufemia, Torrecampo, Valsequillo, Villanueva del Duque, Villaralto and El Viso.

SEVILLA (13): Castilleja del Campo, Algamitas, El Saucejo, Villanueva de San Juan, El Castillo de las Guardas, El Garrobo, Guadalcanal, El Madroño, Las Navas de la Concepcion, El Pedroso, El Real de la Jara, El Ronquillo and Coripe.

CADIZ (5): San Martin del Tesorillo, Benaocaz, Grazalema, Torre Alhaquime and Villaluenga del Rosario.



